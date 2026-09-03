"Хартія" повідомляє про звільнення ще 4 кв. км між Дворічною та Западним

Бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г." 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" зачистили нові ділянки місцевості між селищем Дворічна та селом Западне (Куп’янський р-н Харківської обл.).

"На одній із ділянок наші бійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загалом звільнено ще 4 км² української території", – повідомляється в телеграм-каналах полку та корпусу в четвер.

Як повідомлялося, Сили оборони наприкінці серпня просунулись між Западним та Дворічною, відтіснивши окупантів та звільнивши понад 6 кв. км території. 30 серпня штурмовики 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г корпусу "Хартія" повідомили про зачистку ще 2 кв. км лісу в цьому районі, витіснивши противника з обладнаних опорних пунктів.