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На Донеччині внаслідок авіаудару постраждала дитина – МВС

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На Донеччині внаслідок авіаудару постраждала дитина – МВС
Фото: ДСНС

Російські окупанти в четвер, 3 вересня, завдали авіаудару по місту Слов’янськ на Донеччині, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"У Слов’янську внаслідок російського авіаудару поранена дитина. Пошкоджено 4 багатоквартирні та 2 приватні будинки. В адмінбудівлі виникла пожежа", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Краматорську після влучання російського FPV-дрона загорілася будівля місцевого підприємства.

Надзвичайники локалізували пожежі, проте через загрозу повторних ударів ліквідацію довелося призупинити.

#донецька_область #обстріли
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