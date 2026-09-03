На Донеччині внаслідок авіаудару постраждала дитина – МВС

Російські окупанти в четвер, 3 вересня, завдали авіаудару по місту Слов’янськ на Донеччині, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"У Слов’янську внаслідок російського авіаудару поранена дитина. Пошкоджено 4 багатоквартирні та 2 приватні будинки. В адмінбудівлі виникла пожежа", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Краматорську після влучання російського FPV-дрона загорілася будівля місцевого підприємства.

Надзвичайники локалізували пожежі, проте через загрозу повторних ударів ліквідацію довелося призупинити.