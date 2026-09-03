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Прихильники очищення української мови зібрали 100 тисяч відповідників іншомовним словам

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Спільнота "Словотвір", яка об’єднує прихильників очищення української мови від надміру іншомовних слів, зібрала 100 тисяч українських відповідників мовним запозиченням.

"Серед них "реченець" замість "дедлайну", "запит" замість "промпту", "равлик" для позначення знака @, "реп’яшки" замість "куки", "світлина" замість "фотографії" – і ще 100 тисяч українських відповідників. Йдеться не лише про назви для нових понять, адже іншомовні слова також витісняють з ужитку слова, які українська мова вже має. Тому учасники записують відповідники і для запозичень, які мають власні позначення в українській мові: "цькування", а не "булінг"; "грінка", а не "тост"; "захід", а не "івент" тощо", – йдеться у повідомленні пресслужби спільноти.

Наголошується, що на думку учасників спільноти створення українських відповідників має подвійний сенс. З одного боку, це творення нових слів для світу, що постійно змінюється. З іншого – захист уже наявних українських слів від витіснення іншомовними назвами.

"Тому позначка у 100 тисяч відповідників важлива не лише як кругле число. Вона показує, що для багатьох українців розвиток української мови полягає не у запозиченні чужих слів, а й у спробі підібрати власні", – зазначається в повідомленні.

Відвідувачі "Словотвору" додають слова, для яких хочуть знайти український відповідник, голосують за слова інших учасників і пропонують власні переклади. На сьогодні на майданчику розміщено запити на пошук відповідників для понад 15 тисяч іншомовних слів. На кожне слово припадає в середньому 6-7 пропозицій перекладу, серед яких спільнота голосуванням визначає найбільш вдалі. Користувачі шукають назви не лише для нових технологій, а й для професій, культурних явищ і повсякденних речей.

"Словотвір" – не науковий словник і не установа, що встановлює мовні правила. Це відкритий майданчик, де користувачі можуть пропонувати, обговорювати й оцінювати слова. Одні з них з часом можуть увійти в живе мовлення, інші залишаться мовними розвідками. Проте завдяки цим зусиллям кожна людина, у якої чергове іншомовне слово викличе запитання "Як назвати це українською?", знайде на "Словотворі" кілька відповідників на вибір", – резюмували в спільноті.

#слова #українська_мова #словотвір
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