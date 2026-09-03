В Єврокомісії сподіваються на якнайшвидше фінансування Patriot для України

В Європейській комісії сподіваються, що питання фінансування закупівлі для України перехоплювачів Patriot буде вирішено в короткі терміни. Питання потребує розгляду державами-членами.

Таке роз’яснення у четвер в Брюсселі на брифінгу надав речник Європейської комісії з питань бюджету та фінансування Балаш Уйварі (Balázs Ujváry). (Як відомо, в рамках кредиту на підтримку України на суму 90 млрд євро на період 2026-2027 фінансування на оборонні потреби України передбачає закупівлю оборонної продукції безпосередньо в самому ЄС та в Україні. Разом з тим, коли мова йде про найменування, яким є системи Patriot, закупівля має бути здійснена за межами, що потребує узгодження країнами-членами Євросоюзу – ІФ-У.)

Уйварі підтвердив слова президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що у середу Єврокомісія отримала запит України на придбання ракет-перехоплювачів Patriot. "Тож це важлива подія, враховуючи той факт, що ці ракети будуть вироблятися за межами ЄС та України. Вони (їх закупівля – ІФ-У) потребуватимуть відступу (від узгодженої схеми закупівлі в ЄС та Україні – ІФ-У), тому їх розглядають держави-члени. І, звичайно, враховуючи терміновість з боку комісії, ми наполягаємо на тому, щоб це було якомога швидше. Але враховуючи той факт, що є потреба у відступі, останнє слово за державами-членами. І, звичайно, ми сподіваємося, що це незабаром буде надано", – пояснив він ситуацію.

Речник відхилив конкретне запитання щодо можливих термінів постачання, аргументувавши тим, що коли "це стосується деталей графіків постачання продукції", він це "не може коментувати". "Звичайно, умови залежатимуть від того, що включено до контрактів, підписаних між Україною та компанією, що постачає обладнання. Тому я думаю, що більше світла на це питання можна буде пролити після підписання цих контрактів" – додав Уйварі.

Разом з тим, відповідаючи на запитання щодо того, скільки часу зазвичай займає остаточне узгодження після того, коли Україна подає графік продуктів Європейській Комісії, речник, аргументуючи вже існуючою практикою, сказав: "Іноді нам потрібні дні. Іноді це тиждень чи два тижні. Але я думаю, що ми можемо сказати, що ми діємо надзвичайно швидко, коли справа доходить до затвердження графіків продукції. Пізніше справа доходить до перегляду контрактів, що надходять, та їх перевірки, потім – здійснення виплат на цій основі. Тож від кількох днів до кількох тижнів, але ми знаємо, що стоїть на кону. І ми робимо це надзвичайно, надзвичайно швидко", – запевнив Уйварі.