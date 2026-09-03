Ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення "Нової пошти" у Дніпрі; загинув працівник компанії, ще п'ятьох поранено

Внаслідок удару російської ракети-дрона "Бандероль" по депо та відділенню "Нової пошти" у Дніпрі загинув співробітник компанії, ще п’ятеро працівників отримали осколкові поранення різної тяжкості, їм надають необхідну медичну допомогу.

"Ворог вкотре атакував цивільну логістичну інфраструктуру і забрав життя нашого колеги. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Компанія перебуває на зв’язку з родиною та надає всю необхідну допомогу", - повідомила "Нова пошта" в Телеграм-каналі у четвер.

Вона зазначила, що триває ліквідація наслідків атаки, детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу буде встановлено найближчим часом.

"Нова пошта" компенсує оголошену вартість товару, знищеного внаслідок атаки, а також впровадить резервну логістичну схему для мінімізації можливих затримок у доставці.

На початку цього тижня ворог також завдав удару по інноваційному терміналу в Одесі, знищивши ключову сортувальну лінію. Обладнання європейського стандарту після ураження відновленню не підлягає.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.