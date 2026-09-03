Джаїшанкар запросив Сибігу до Індії

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джаїшанкар повідомив, що запросив українського колегу Андрія Сибігу до Індії для проведення спільної засідання міжурядової економічної комісії для інтенсифікації двосторонніх торговельних відносин.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із у четвер у Києві.

"Я запросив міністра Сибігу відвідати Індію у зручний для нього час для наступного засідання Міжурядової комісії, на якій ми обидва головуємо", – розповів міністр.

Глава МЗС Індії наголосив , що торгівля з українською стороною охоплює широкий спектр секторів, від фармацевтики, харчової промисловості та сільського господарства, добрив до машинобудування, хімікатів та споживчих товарів.

"І, зрозуміло, за останні чотири роки ця торгівля зазнала певних перебоїв через воєнну ситуацію та логістичні проблеми. Водночас спостерігається помітна стійкість, і з’явилися деякі нові можливості", – вважає міністр.

Він додав, що Україна має глибокі сильні сторони та можливості, і водночас Індія також розвивається швидкими темпами.