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Індія надала Україні 19 партій гуманітарної допомоги – глава МЗС

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Індія надала Україні 19 партій гуманітарної допомоги – глава МЗС
Фото: Валерія Прощенко

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джаїшанкар заявив, що Індія надала Україні 19 партій гуманітарної допомоги, включно з 160 т вантажу, куди увійшли генератори, ліки, медичне обладнання.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із главою МЗС України Андрієм Сибігою у четвер у Києві. Джаїшанкар повідомив, що матиме зустріч із президентом України Володимиром Зеленським пізніше, і передасть вітання прем’єр-міністра Нарендри Моді.

"Наразі ми надали 19 партій гуманітарної допомоги, включаючи 160 тонн генераторних установок, ліків, медичного обладнання тощо. Міністр Сибіга і я обговоримо, що можна зробити далі в цьому контексті", – сказав міністр.

Він висловив жаль і співчуття щодо того, що два дні тому громадянин Індії загинув внаслідок атаки в Києві. Джаїшанкар зазначив, що на думку індійської сторони, "рішення не з’являться на полі бою".

"Кожен день конфлікту означає лише більше смертей та більше руйнувань. Зрозуміло, що сторони, що беруть участь, повинні знайти шлях. Але якщо Індія може якось допомогти, ми готові", – наголосив глава МЗС.

Він додав, що це було основою сьогоднішньої розмови з міністром закордонних справ України.

Також сторони обговорили напади на комерційне судноплавство.

#україна #індія #гумдопомога
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