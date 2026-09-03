Прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон із Херсонщини

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України спільно зі співробітниками СБУ викрили "ділка", який намагався налагодити протиправний механізм переправлення чоловіків призовного віку за кордон, повідомляє пресслужба ДПСУ.

"У ході оперативних заходів встановлено, що організатор, використовуючи месенджер Telegram, вирішив підзаробити на незаконному переправленні військовозобов’язаних. За свої послуги він вимагав грошову винагороду у розмірі $8 тис. Для реалізації задуму чоловік залучив водіїв, які доставляли військовозобов’язаних у прикордоння, оминаючи стаціонарні та мобільні блокпости. Маршрут пролягав із Херсонщини до Одещини, а далі у напрямку Республіки Молдова", – йдеться у повідомленні.

Реалізувати схему ділку не вдалося. На відстані близько трьох кілометрів від державного кордону учасників незаконного переправлення виявив та затримав прикордонний наряд.

Згодом правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями перебування причетних осіб. У результаті вилучено документи, банківські картки, печатку благодійного фонду, транспортний засіб, квитанції про валютно-обмінні операції та мобільні телефони.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.