Невеликі дощі пройдуть майже по всій Україні найближчими днями, на південному сході потеплішає

Невеликий дощ очікується в п’ятницю, 4 вересня, на північному заході України та у Київській області, в інших частинах країни без опадів, повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-14°С, на півдні та південному сході 14-19°С; вдень 22-27°С, на південному сході країни до 30°С, у західних областях 18-23°С.

В Києві 4 вересня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень близько 25°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеоспостережень в Києві 4 вересня найвища температура вдень була 32,5°С в 1897р., найнижча вночі 4,6°С вище нуля в 1997р.

В суботу, 5 вересня, вночі у північній частині, а вдень по всій Україні, крім південного сходу, пройдуть короткочасні дощі, окремі грози. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у Карпатах, вдень по всій Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°С, на узбережжі морів до 20°С; вдень 22-27°С, на півдні та південному сході країни до 30°С, у західних областях 18-23°С.

В Києві 5 вересня короткочасні дощі. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень 22-24°С.