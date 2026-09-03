СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів, серед затриманих – пастор, співробітник ТЦК та очільник сільради

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Національна поліція заблокували сім нових "ухилянтських" схем у різних регіонах України, серед затриманих – військовий, пастор, співробітник ТЦК та очільник сільради.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що за результатами комплексних заходів затримано 18 організаторів оборудок, які за гроші пропонували військовозобов’язаним "уникнути" служби та нелегально виїхати за кордон.

"Так, у Києві СБУ та ДБР викрили командира однієї з військових частин та п’ятьох його спільників, які організували фіктивне зарахування ухилянтів на військову службу", – йдеться в повідомленні української спецслужби.

Встановлено, що посадовець призначав їх на посади стрільців, електриків та водіїв без їхнього подальшого перебування на території підрозділів.

За це, як уточнюють в СБУ, "мобілізовані" мали щомісяця сплачувати організатору оборудки від 20 до 50 тис. грн з кожного.

"У Чернівецькій області викрито пастора однієї з протестантських церков Київщини, який за 7,5 тисячі євро переправляв ухилянтів до сусідньої країни Євросоюзу", – інформують у відомстві.

В повідомленні уточнюється, що до злочинної схеми фігурант залучив прихожанку та диякона, які підшукували осіб, що намагалися уникнути мобілізації, а також приховано виводили з військових частин уже мобілізованих чоловіків.

"Далі пастор на власному авто доставляв їх до кордону та проводив інструктаж щодо його пішого перетину поза пунктами пропуску", – йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті, як зазначає СБУ, затримано співробітника районного ТЦК, який за $6,5 тис. гарантував військовослужбовцям переведення до тилових підрозділів через "погане" здоров’я.

Для цього зловмисник обіцяв залучити знайомих членів військово-лікарської комісії, які мали фальсифікувати медичні документи.

Також, як повідомляє СБУ, на Херсонщині затримано очільника сільради та двох керівників житлово-комунальних підприємств регіону, які фіктивно працевлаштовували до себе ухилянтів із подальшим "бронюванням".

"Після оформлення фігуранти забирали зарплати щонайменше в 11 фіктивно працевлаштованих осіб. Загальна сума незаконно одержаних посадовцями коштів становить понад 1,2 млн грн", – інформують у відомстві.

Крім того, на Черкащині викрили голову та члена лікарсько-консультативної комісії, які встановлювали родичам військовозобов’язаних фіктивні групи інвалідності.

Таким чином, як наголошується в повідомленні, ухилянти могли отримати статус опікунів та виїхати за кордон під приводом супроводу членів їхніх сімей з інвалідністю на лікування. Обвинувальний акт стосовно обох фігуранток уже скеровано до суду.

Також на Львівщині затримано медсестру однієї з лікарень Шептицького району, яка за хабарі допомагала військовозобов’язаним в оформленні групи інвалідності. На Вінниччині, як повідомляють у відомстві, СБУ викрила ще двох організаторів "ухилянтської схеми", один із яких – іноземець.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.