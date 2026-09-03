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Події

В Дніпрі вже 8 поранених після атаки РФ, 4 ушпиталені

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Кількість поранених внаслідок російської атаки на місто Дніпро у четвер зросла до восьми, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Уже 8 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Четверо з них у лікарні. Один постраждалий у важкому стані", – написав Ганжа в Телеграм.

Про зміну кількості загиблих він не повідомив.

Раніше Ганжа повідомляв про одного загиблого та п’ятьох поранених, один з яких, 20-річний юнак, був госпіталізований у важкому стані. Також внаслідок удару загорілися склади логістичної компанії.

#дніпро
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