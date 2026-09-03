Глава МЗС Індії: Війна в Україні не буде вирішена тим, чи "хтось купує чи не купує нафту", а дипломатією і переговорами

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джаїшанкар вважає, що війна РФ проти України не буде припинена "завдяки тому, що хтось купує чи не купує нафту, корисні копалини, метали чи добрива", а буде вирішена шляхом дипломатії та переговорів.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із главою МЗС України Андрієм Сибігою у четвер у Києві.

"…звісно, українська сторона має свою точку зору, яку ми поважаємо, а ми маємо свою, і я сподіваюся, що інші також її поважатимуть. Але дозвольте мені додати ще одне. Ви знаєте, цей конфлікт, який сьогодні триває вже п’ятий рік, не буде вирішений завдяки тому, що хтось купує чи не купує нафту, глинозем, корисні копалини, метали чи добрива. Цей конфлікт буде вирішено шляхом діалогу, дипломатії та переговорів", – сказав міністр, відповідаючи на питання щодо припинення купівлі російської нафти.

Джаїшанкар додав, що саме тому Індія закликаємо до переговорів.