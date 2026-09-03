Сили оборони уразили десантний катер БК-16, комплекс РЕБ, пункт управління БпЛА і склади противника – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 2 вересня та в ніч на 3 вересня уразили низку військових цілей противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у Севастополі, Крим, уражено десантний катер БК-16. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що БК-16 – швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, у тому числі на необладнане узбережжя, а також виконання патрульних і протидиверсійних завдань. Повна водотоннажність катера становить близько 20,5 тонн, довжина – близько 16 метрів. Екіпаж – 2 особи, десант – до 19 осіб. Катер може оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням.

"Також, у районі тимчасово окупованого Севастополя уражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби "Красуха-4". "Красуха-4" (1РЛ257) – мобільний комплекс радіоелектронної боротьби дальньої дії, призначений для радіоелектронного придушення бортових РЛС літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотних літальних апаратів. Комплекс також здатний впливати на засоби зв’язку та інші радіоелектронні системи", – розповіли в Генштабі.

Крім того, у районі Мар’їного (ТОТ АР Крим), уражено пункт управління БпЛА противника. На Донеччині, у Желанному уражено склад БпЛА підрозділу противника, а в районі Іловайська – склад боєприпасів.

Серед іншого, уражено об’єкти противника на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області .

Ступінь завданих збитків уточнюється.