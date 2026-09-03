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ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

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ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО.

"Для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. Закликаємо довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації. Також звертаємося до медіа, журналістів та блогерів: якщо з вами зв’язуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані – негайно звертайтеся до правоохоронних органів", – наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

В ГУР підкреслюють, що українська Воєнна розвідка та підрозділи ГУР МО України продовжують захищати свободу й гідність нашої держави у війні проти окупантів, виконувати всі поставлені бойові та спеціальні завдання з відсічі російської агресії.

#дезінформація #кампанія #гур_мо
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