Сибіга: Вважаю, що матимемо нову динаміку у мирних зусиллях, стежте за новинами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що буде нова динаміка у мирних зусиллях, і наголосив на важливості участі американської сторони.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із главою МЗС Індії Субраманьямом Джаїшанкаром. Сибіга наголосив, що нереалістично досягти закінчення російської агресії без участі американської сторони.

"Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою. З американською переговорною групою, з членами з їхнього боку, підтримується регулярний контакт. І цей діалог не переривався. І я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що в Україні "не було ні канікул, ні пауз", та Київ очікує на оновлення політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу.

"Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази, політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами", – резюмував Сибіга.