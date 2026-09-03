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В Києві стріляли в директора клініки репродуктології, його ушпиталили в тяжкому стані – поліція

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В Києві стріляли в директора клініки репродуктології, його ушпиталили в тяжкому стані – поліція
Фото: Нацполіція

Директор столичної клініки репродуктології був розстріляний впритул у Святошинському районі Києва біля вхідних дверей медичного закладу близько 10:00 в четвер, він вижив, повідомляє поліція Києва.

"Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували… Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Раніше поліція повідомила про проведення спецоперації в Києві із затримання озброєного злочинця після стрілянини у Святошинському. Вже тоді було відомо про одного постраждалого, йому надають допомогу лікарі. По тривозі вже піднятий особовий склад територіального та головного управлінь поліції, залучено додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

#замах #стрілянина #директор #клініка #святошинський_район
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