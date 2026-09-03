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Рада утворила ТСК з питань створення системи військової юстиції

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Рада утворила ТСК з питань створення системи військової юстиції

Верховна Рада утворила Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань створення системи військової юстиції України.

За відповідну постанову №15353 проголосували  247 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер. 

Головою ТСК обрано народну депутатку Мар’яну Безуглу (фракція "Слуга народу").

Народні депутати також утворили ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері забезпечення безпеки населення в період дії воєнного стану, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення стану виконання комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. 

За відповідну постанову №15561 проголосували 256 народних депутатів. Головою ТСК стала Леся Забуранна ("Слуга народу").

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" утворена також ТСК для підготовки питань щодо стану північних прикордонних територій України та наслідків Чорнобильської катастрофи.

За відповідну постанову №15392 проголосували 255 народних депутатів. ТСК очолив Арсеній Пушкаренко ("Слуга народу"). 

#військова_юстиція #тск
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