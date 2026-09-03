Глава МЗС Індії прибув до України

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джаїшанкар прибув із візитом до Києва.
Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори із Джаїшанкаром у Києві у четвер зранку.
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джаїшанкар прибув із візитом до Києва.
Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори із Джаїшанкаром у Києві у четвер зранку.
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