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В застосунку Дія стала доступна послуга розірвання шлюбу онлайн

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В застосунку Дія стала доступна послуга розірвання шлюбу онлайн
Фото: Unsplash

Міністерство юстиції України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили послугу розірвання шлюбу через застосунок Дія.

"Бета-тестування сервісу успішно завершено. Відтепер нею може скористатися подружжя, яке відповідає визначеним умовам", – повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що скористатися послугою в застосунку Дія може подружжя, якщо обоє є громадянами України, досягли 18 років і відповідають ряду вимог, таких як взаємна згода обох з подружжя на розірвання шлюбу, відсутність спільних неповнолітніх дітей, наявність верифікованого реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) та Дія.Підпис у кожного із подружжя, наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта, та наявність запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

Разом з тим, якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб, як правило, розривається в судовому порядку. Виняток становлять передбачені законом випадки.

"Сьогодні ми офіційно завершуємо тестування послуги "Розірвання шлюбу онлайн". Дякуємо всім, хто долучився до тестування та пройшов процедуру в тестовому режимі. Два роки тому ми запустили "Шлюб онлайн", а тепер відкриваємо доступ до "Розірвання шлюбу онлайн". Це ще один крок до того, щоб у важливі моменти життя люди витрачали менше часу на бюрократичні процедури", – зазначила заступниця Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха.

Раніше процедура розірвання шлюбу за взаємною згодою, як правило, передбачала особисті звернення до відділу ДРАЦС: для подання спільної заяви, а після спливу місячного строку – для державної реєстрації розірвання шлюбу. Відтепер основні етапи можна пройти онлайн у застосунку Дія.

Для цього один з партнерів має подати заяву через застосунок Дія, та обрати зручні дату й час відеоконференції з реєстратором (не раніше, ніж через місяць і 2 дні від дати подачі). Інший із подружжя отримує сповіщення і протягом 12 годин підтверджує необхідні відомості та підписує заяву за допомогою Дія.Підпису.

Відомості про обох партнерів перевіряються в державних реєстрах.

У визначені дату й час подружжя долучається до відеоконференції з працівником відділу ДРАЦС, під час якої партнери підтверджують свій намір і засвідчують його Дія.Підписом.

Електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу формується в Дії в кожного з подружжя протягом 24 годин після відеоконференції. Паперові свідоцтва про розірвання шлюбу надсилаються АТ "Укрпошта" кожному з подружжя на зазначену в заяві адресу.

Процедура відповідає вимогам законодавства. Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після спливу одного місяця з дня подання заяви, якщо її не було відкликано. До проведення державної реєстрації заяву можна відкликати через застосунок Дія.

#шлюб #дія #розірвання
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