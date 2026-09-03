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Рада звільнила від ПДВ та акцизу імпорт і постачання квадроциклів та товарів для оборони

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Рада звільнила від ПДВ та акцизу імпорт і постачання квадроциклів та товарів для оборони

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкти про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо звільнення від оподаткування окремих товарів для потреб сил безпеки і оборони (реєстр. №15463-1 та №15464-1).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання в четвер народні депутати проголосували обидва законопроєкти в першому (за основу) та одразу після цього в другому читанні. В цілому законопроєкт №15463-1 підтримав 271 нардеп, а законопроєкт №15464-1 – 272 нардепи. Жодного голосу проти чи "утримався" для обох проєктів закону не було.

Згідно з пояснювальними записками, документи розширюють та уточнюють пільги щодо сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита для оборонних закупівель, усуваючи, зокрема, колізії, коли закупівлі здійснюються коштом міжнародної військової чи технічної допомоги або партнерських програм, а не безпосередньо коштом держбюджету.

Законопроєкти передбачають звільнення від податку на додану вартість (ПДВ), акцизу та ввізного мита операцій із ввезення та постачання квадроциклів і мотовсюдиходів (товарні позиції 8703 та 8704 за УКТЗЕД), якщо вони постачаються для потреб сил безпеки і оборони, ЗСУ, правоохоронних органів або виконавців державних оборонних контрактів.

Документи також уточнюють застосування податкових і митних пільг під час імпорту комплектуючих і товарів для власного виробництва розвідки, засобів РЕБ, безпілотних систем, зброї та боєприпасів за умови безоплатної передачі кінцевим отримувачам.

Крім того, від ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зброї та боєприпасів за оборонними контрактами.

Очікується, що ухвалені зміни забезпечать єдиний підхід до митного оформлення товарів оборонного призначення незалежно від джерела фінансування та допоможуть оптимізувати використання бюджетних коштів під час закупівлі техніки для фронту.

#квадроцикли #пдв #оборона #законопроекти
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