Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Дніпрі є загиблий після атаки РФ, постраждалих вже 5

1 хв читати
Додати як джерело

Одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані внаслідок російської атаки на місто Дніпро у четвер, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, п’ятеро поранені – збільшується кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі", – написав Ганжа в Телеграм.

Раніше він повідомляв про чотирьох постраждалих. Також внаслідок удару загорілися склади логістичної компанії.

#дніпро #атака_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати
Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запрова…

Читати
Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України підтвердило заклик міністра Миколи Калашника до Генерального секретаря ICAO Хуана Ка…

Читати