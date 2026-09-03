В Дніпрі є загиблий після атаки РФ, постраждалих вже 5

Одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані внаслідок російської атаки на місто Дніпро у четвер, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, п’ятеро поранені – збільшується кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі", – написав Ганжа в Телеграм.

Раніше він повідомляв про чотирьох постраждалих. Також внаслідок удару загорілися склади логістичної компанії.