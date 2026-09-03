Заступник командира РДК мав підготувати замах проти одного із лідерів російського опозиційного руху, заявляють в СБУ

Заступник командира російського добровольчого корпусу ГУР МО України мав підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути в Україну, – однак конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини під час проведення слідчих дій, є абсолютно неприпустимою, заявляють в Службі безпеки України.

"У межах системної контрдиверсійної роботи СБУ працювала, щоб запобігти вбивству, яке на замовлення фсб рф планувалося у День Незалежності нашої держави. Служба безпеки України отримала відповідну інформацію оперативним шляхом", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу щодо ситуації, яка сталась у Києві між співробітниками СБУ та ГУР МО.

У відомстві наголошують: "Зокрема, було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ із спецслужбами рф. Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну"

Згідно з повідомленням, в межах спілкування з представниками спецслужб РФ цей військовослужбовець отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду.

"Завдяки роботі СБУ на випередження, підготовку злочину було вчасно зупинено. Надалі за участі вказаного військовослужбовця проводився комплекс контрозвідувальних перевірочних заходів", – зазначають в українській спецслужбі.

При цьому у відомстві уточнюють: "Ця особа визнала факт контактів із фсб рф та надала СБУ відповідну інформацію. Це дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину".

В СБУ стверджують, що Служба задокументувала у телефоні фігуранта його листування із представником ФСБ.

"Зважаючи на визнання цим військовослужбовцем контактів із фсб рф і співпрацю зі слідством, до нього не було застосовано запобіжний захід", – зауважується в повідомленні.

За інформацією відомства, у той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, "виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини".

"Цього точно не мало статися", – зазначається в повідомленні.

Наразі, як уточнюють в СБУ, розслідуванням цього інциденту займається Державне бюро розслідувань.

"Служба безпеки надає максимальне сприяння слідству для об’єктивного та неупередженого встановлення всіх обставин події", – йдеться в повідомленні.

Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах уточнили: "Один із лідерів російського опозиційного руху, якого руками військових РДК хотіла ліквідувати ФСБ РФ, є Ахмед Закаєв. Він приїздив в Україну на День Незалежності".

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув до Києва з нагоди Дня незалежності нашої держави.

В СБУ та Офісі генерального прокурора України повідомили про затримання військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони України та поранених в результаті операції.

"Співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів. Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій… Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України", – йшлося в повідомленні.

У затриманих вилучено зброю та документи. Було розпочате досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має бути відповідальність та кадрові рішення керівників спецслужб, а також проведені внутрішні розслідування у СБУ та ГУР МО після сьогоднішньої спецоперації у Києві.