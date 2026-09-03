Олена Зеленська та Говард Баффет відвідали молодіжний простір "12-21" в Одесі

Перша леді України Олена Зеленська та американський філантроп, засновник The Howard G. Buffett Foundation Говард Баффет відвідали новий молодіжний простір "12-21" в Одесі, повідомляє пресслужба Фундації Олени Зеленської.

"Одеський осередок став п’ятою діючою локацією мережі "12-21" в Україні та вже четвертим спільним простором із Фундацією Говарда Баффета. Під час візиту Олена Зеленська та Говард Баффет ознайомилися з тим, як влаштована щоденна робота одеського осередку, поспілкувалися з командою про те, як безпечне середовище допомагає підліткам розкриватися, знаходити друзів і фахову допомогу", – йдеться у пресрелізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна".

За вісім місяців роботи мережа "12-21" об’єднала понад 1300 відвідувачів. У просторах провели близько 760 групових заходів та майже 800 індивідуальних консультацій і підтримувальних розмов.

"Сучасна українська молодь свідомо приходить саме по психосоціальну підтримку, фахові поради менторів і щирий діалог. Це надихає, адже свідчить про подолання стигми навколо теми ментального здоров’я", – сказала Зеленська.

За її словами, завдання Фундації та партнерів – бути поруч із молоддю та вчасно надавати їй необхідну підтримку. Наразі мережа розвиває новий напрям – культуру волонтерства. Наступного року Фундація Олени Зеленської планує продовжити її масштабування, зокрема відкрити простір у Києві. До кінця цього року також заплановане відкриття шостої локації – у Кропивницькому.