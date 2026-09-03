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Заступник командира РДК заявив про затримання СБУ та тиск через підозру у співпраці з ФСБ

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Заступник командира РДК заявив про затримання СБУ та тиск через підозру у співпраці з ФСБ
Фото: скриншот

Заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов заявив, що Служба безпеки України затримувала та допитувала його через підозру у співпраці з російською ФСБ.

Як розповів Каплунов в інтерв’ю NV, 23 серпня на нього напали невідомі, які представилися працівниками поліції. Після цього його вивезли до таємного приміщення, де утримували в камері на ланцюгах і чинили психологічний тиск.

Каплунов стверджує, що під цим тиском був змушений погодитися з версією про свої зв’язки з російськими спецслужбами та перенаправити підозри на власного командира Дмитра Іванова.

Через дев’ять днів після зникнення Каплунова повернули на місце затримання для проведення обшуку в його помешканні, під час якого заборонених речей не виявили.

"Але коли я, співробітники СБУ та слідчий прибули на місце, в квартирі вже перебувала охорона. Тобто наш підрозділ забезпечував охорону помешкання, щоб під час обшуку в жодному разі не виникло жодних ексцесів – скажімо, щоб нічого не занесли, не підкинули тощо, аби все пройшло максимально чисто", – розповів Каплунов.

Перебуваючи в помешканні під час слідчих дій, Каплунов спостерігав через вікно за стріляниною, яка сталася 2 вересня на житловому масиві Березняки в Києві між співробітниками СБУ та бійцями ГУР. Після завершення інциденту спецпідрозділ ГУР евакуював його з місця події. Каплунов переконаний, що його викрадення було спробою дискредитувати спецпідрозділ розвідки та командира з позивним "Тимур" через давнє міжвідомче суперництво.

Як повідомлялося, 1 вересня до Державного бюро розслідувань надійшла заява від адвокатів військовослужбовця ГУР МО Степана Каплунова про нібито зникнення бійця, слідчі вивчають її на предмет кваліфікації.

Раніше в соцмережах з’явилася інформація, що заступника командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степана Каплунова у дворі власного будинку викрали невідомі. Згодом у соцмережах було опублікувано відео, на якому особи, які нібито викрали бійця, представилися працівниками Національної поліції України.

Пізніше СБУ повідомила про затримання військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони України в ході спецоперації, завдяки якій вдалося зірвати теракт ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня незалежності нашої держави. За їх даними, під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю, внаслідок чого є поранені.

У зв’язку з інцидентом президент України Володимир Зеленський оголосив, що Офіс генпрокурора і ДБР проведуть перевірку.

"З’ясують всі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент також звільнив начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

#каплунов #сбу #затримання
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