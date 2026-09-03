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В Києві триває спецоперація після стрілянини у Святошинському районі, є поранений

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В Києві триває спецоперація після стрілянини у Святошинському районі, є поранений
Фото: Нацполіція

Спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного злочинця триває в Києві в четвер, є інформація про одного пораненого, повідомляє поліція української столиці в Телеграм.

"Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі надійшло до правоохоронців сьогодні вранці. Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають допомогу лікарі", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, по тривозі вже піднятий особовий склад територіального та головного управлінь поліції. До пошуків та затримання підозрюваного залучено також додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

#святошинський_район #стрілянина #спецоперація
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