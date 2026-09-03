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Російський авіаудар пошкодив офіс УЧХ у Херсоні

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Російський авіаудар пошкодив офіс УЧХ у Херсоні
Фото: Червоний Хрест України

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено офіс Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Херсоні.

"У ніч на 1 вересня близько опівночі внаслідок авіаудару в Херсоні було пошкоджено будівлю, у якій розташовувалася Херсонська міська організація Українського Червоного Хреста", – повідомили в УЧХ у Фейсбуці.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено майно організації. Співробітники та волонтери УЧХ не постраждали.

В організації зазначили, що навіть в умовах постійної небезпеки Український Червоний Хрест продовжує працювати задля підтримки людей, які постраждали від війни.

#офіс #херсон #тчху #учх
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