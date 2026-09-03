Зеленський повідомив про руйнування в 13 областях внаслідок нічних атак РФ

Атаки російських окупантів в ніч на четвер спричинили руйнування у 13 областях України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В Одесі на місці влучання дрона в житлову багатоповерхівку продовжують працювати необхідні служби. Через пошкодження квартир з 10-го по 17-й поверх відомо про 17 постраждалих людей, серед них троє дітей. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару в Обухівському та Бориспільському районах (Київської області – ІФ-У). Визначена кількість рятувальників ДСНС бореться з пожежею на складі фармацевтичної компанії. Були удари по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю, Хмельницькому. Загалом є руйнування в 13 областях лише за цю ніч", – написав Зеленський в Телеграм.

Він зазначив, що в багатьох містах і громадах України тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів: "ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів".

Президент заявив про необхідність прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім антиракетної та антидронової протиповітряної оборони. "Європа може бути самодостатньою і сильною – дуже багато для цього вже було зроблено за минулі роки. І лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя. Щодня працюємо з партнерами над новими оборонними пакетами", – повідомив Зеленський.