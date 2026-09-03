Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Новий автобус №1-М через міст Метро в Києві розпочав роботу, час слідування 59 хв, інтервал руху 10-18 хв

3 хв читати
Додати як джерело
Новий автобус №1-М через міст Метро в Києві розпочав роботу, час слідування 59 хв, інтервал руху 10-18 хв
Фото: КП "Київпастранс"

Робота тимчасового автобусного маршруту №1-М "Палац Спорту – станція метро "Лісова" розпочалася в четвер, 3 вересня, як і було анонсовано напередодні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Маршрут проходить вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро від станції "Лісова" до станції "Дніпро", перетинаючи Дніпро Мостом метро, далі через Набережне шосе виїжджає на вулицю Старонаводницьку та дублює на правобережній ділянці існуючий маршрут №55, проїжджаючи біля станцій "Арсенальна" підземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії, станції "Кловська" та "Палац спорту" Сирецько-Печерської лінії та неподалік станції "Площа українських героїв" Оболонсько-Теремківської лінії.

Згідно з мапою в системі пошуку маршрутів громадського транспорту EasyWay, автобуси №1-М роблять зупинки скрізь, де і автобуси №55 на спільній ділянці, однак на самостійній ділянці зупинок значно менше. Зокрема, на Набережному шосе автобуси №1-М зупиняються лише біля Наводницького парку (зупинка "Монумент засновникам Києва" в прямому та "Парк відпочинку" в зворотньому напрямку).

Наступну зупинку в бік "Лісової" автобуси роблять тільки біля станції метро "Лівобережна", до пересадкового вузла якої (на пл.Сергія Набоки) спеціально з’їжджають з Броварського проспекту і потім повертаються на проспект. Зупинка в зворотному напрямку робиться біля Театру драми та комедії без заїзду на пл.Набоки. Зупинка біля станції метро "Гідропарк" виконується лише в зворотному напрямку – при русі в бік Палацу спорту.

Біля станції метро "Дарниця" зупинка в сторону "Лісової" виконується біля універмагу "Дитячий світ" на вулиці Малишка, а в сторону Палацу спорту – безпосередньо біля виходу зі станції метро "Дарниця" на Броварському проспекті. Біля станції метро "Чернігівська", де триває реконструкція шляхопроводу, зупинка виконується в обидві сторони одразу після виїзду автобусів, які оминають шляхопровід, на Броварський проспект.

Кінцева біля станції метро "Лісова" суміщена з зупинкою численних приміських автобусів приватних перевізників та кінцевою тимчасових автобусних маршрутів №№22ТК, 28Т та 35Т, запущених на заміну трамваїв на час реконструкції шляхопроводу на "Чернігівській". Автобуси №1-М слідують далі та виконують розворот по мосту через Броварський проспект, але зупинки там не передбачені. Інших зупинок на маршруті немає.

Згідно з розкладом на сайті комунального підприємства "Київпастранс", час слідування від кінцевої до кінцевої складає 59 хвилин. Випуск в ранкові та вечірні години пік становить 12 машин, які курсують з інтервалом 10 хвилин, в інший час 8-10 машин, які курсують з інтервалом 15-18 хвилин.

На маршруті працюють виключно одиночні 12-метрові автобуси: Anadolu Isuzu Citiport 12 з усіх чотирьох автобусних парків №2, №5, №6 та №8, а також МАЗ-203 автобусного парку №6.

Маршрут розпочинає роботу о 6:00 та завершує о 23:09, коли на Палац спорту прибуває останній автобус. Останнє відправлення від Палацу спорту о 22:35, від метро "Лісова" – о 22:10.

Як повідомлялося, 31 серпня влада Києва виступила з ініціативою дозволити рух Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінії метрополітену під час повітряних тривог, а також транзитного руху вантажного автотранспорту і пасажирського руху до залізничного вокзалу і від нього під час комендантської години в рамках змін до протоколів безпеки. При цьому про роботу наземної частини Святошино-Броварської ("червоної", М1) лінії метро під час повітряних тривог не йшлося.

Однак у середу в КМДА анонсували запуск автобусного маршруту №1-М, який дублюватиме наземну ділянку Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватиме додаткове сполучення між правим і лівим берегами. При цьому наголошується, що маршрут працюватиме на тимчасовій основі.

Наразі під час оголошення повітряної тривоги рух наземними ділянками ліній метро М1 та М3 припиняється і поїзди курсують за скороченими маршрутами на тунельних ділянках. Наземний громадський транспорт під час тривог працює в звичайному режимі.

#київ #автобус #палац_спорту #лісова
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати
Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запрова…

Читати
Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України підтвердило заклик міністра Миколи Калашника до Генерального секретаря ICAO Хуана Ка…

Читати