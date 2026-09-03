Новий автобус №1-М через міст Метро в Києві розпочав роботу, час слідування 59 хв, інтервал руху 10-18 хв

Робота тимчасового автобусного маршруту №1-М "Палац Спорту – станція метро "Лісова" розпочалася в четвер, 3 вересня, як і було анонсовано напередодні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Маршрут проходить вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро від станції "Лісова" до станції "Дніпро", перетинаючи Дніпро Мостом метро, далі через Набережне шосе виїжджає на вулицю Старонаводницьку та дублює на правобережній ділянці існуючий маршрут №55, проїжджаючи біля станцій "Арсенальна" підземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії, станції "Кловська" та "Палац спорту" Сирецько-Печерської лінії та неподалік станції "Площа українських героїв" Оболонсько-Теремківської лінії.

Згідно з мапою в системі пошуку маршрутів громадського транспорту EasyWay, автобуси №1-М роблять зупинки скрізь, де і автобуси №55 на спільній ділянці, однак на самостійній ділянці зупинок значно менше. Зокрема, на Набережному шосе автобуси №1-М зупиняються лише біля Наводницького парку (зупинка "Монумент засновникам Києва" в прямому та "Парк відпочинку" в зворотньому напрямку).

Наступну зупинку в бік "Лісової" автобуси роблять тільки біля станції метро "Лівобережна", до пересадкового вузла якої (на пл.Сергія Набоки) спеціально з’їжджають з Броварського проспекту і потім повертаються на проспект. Зупинка в зворотному напрямку робиться біля Театру драми та комедії без заїзду на пл.Набоки. Зупинка біля станції метро "Гідропарк" виконується лише в зворотному напрямку – при русі в бік Палацу спорту.

Біля станції метро "Дарниця" зупинка в сторону "Лісової" виконується біля універмагу "Дитячий світ" на вулиці Малишка, а в сторону Палацу спорту – безпосередньо біля виходу зі станції метро "Дарниця" на Броварському проспекті. Біля станції метро "Чернігівська", де триває реконструкція шляхопроводу, зупинка виконується в обидві сторони одразу після виїзду автобусів, які оминають шляхопровід, на Броварський проспект.

Кінцева біля станції метро "Лісова" суміщена з зупинкою численних приміських автобусів приватних перевізників та кінцевою тимчасових автобусних маршрутів №№22ТК, 28Т та 35Т, запущених на заміну трамваїв на час реконструкції шляхопроводу на "Чернігівській". Автобуси №1-М слідують далі та виконують розворот по мосту через Броварський проспект, але зупинки там не передбачені. Інших зупинок на маршруті немає.

Згідно з розкладом на сайті комунального підприємства "Київпастранс", час слідування від кінцевої до кінцевої складає 59 хвилин. Випуск в ранкові та вечірні години пік становить 12 машин, які курсують з інтервалом 10 хвилин, в інший час 8-10 машин, які курсують з інтервалом 15-18 хвилин.

На маршруті працюють виключно одиночні 12-метрові автобуси: Anadolu Isuzu Citiport 12 з усіх чотирьох автобусних парків №2, №5, №6 та №8, а також МАЗ-203 автобусного парку №6.

Маршрут розпочинає роботу о 6:00 та завершує о 23:09, коли на Палац спорту прибуває останній автобус. Останнє відправлення від Палацу спорту о 22:35, від метро "Лісова" – о 22:10.

Як повідомлялося, 31 серпня влада Києва виступила з ініціативою дозволити рух Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінії метрополітену під час повітряних тривог, а також транзитного руху вантажного автотранспорту і пасажирського руху до залізничного вокзалу і від нього під час комендантської години в рамках змін до протоколів безпеки. При цьому про роботу наземної частини Святошино-Броварської ("червоної", М1) лінії метро під час повітряних тривог не йшлося.

Однак у середу в КМДА анонсували запуск автобусного маршруту №1-М, який дублюватиме наземну ділянку Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватиме додаткове сполучення між правим і лівим берегами. При цьому наголошується, що маршрут працюватиме на тимчасовій основі.

Наразі під час оголошення повітряної тривоги рух наземними ділянками ліній метро М1 та М3 припиняється і поїзди курсують за скороченими маршрутами на тунельних ділянках. Наземний громадський транспорт під час тривог працює в звичайному режимі.