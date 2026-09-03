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Окупанти 37 раз обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 6 мирних жителів

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Окупанти 37 раз обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 6 мирних жителів
Фото: Нацполіція

Шестеро жителів міст Краматорськ та Слов’янськ Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в четвер.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено приватний будинок; у Райгородку 5 приватних будинків зруйновано і 20 пошкоджено. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю і 4 господарчі споруди. У Краматорську поранено 5 людей. У Голубівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок", – написав Філашкін в Телеграм.

Про постраждалих та руйнування в інших районах не повідомляється.

За його словами, всього за добу російські окупанти 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту за цей час було евакуйовано 800 людей, у тому числі 66 дітей.

У вівторок, 1 вересня, окупанти 44 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранені дев’ять мирних жителів. В понеділок, 31 серпня, ворог обстріляв населені пункти області 38 разів, також був один загиблий та дев’ять поранених серед цивільних. 30 серпня з боку росіян було 36 обстрілів, загинули п’ять, поранені шість мирних жителів Донецької області.

З лінії фронту 1 вересня евакуйовано 1847 людей, у тому числі 63 дитини, 31 серпня 1524 людини, у тому числі 37 дітей, 30 серпня 1267 людей, у тому числі 77 дітей.

#донецька_область #обстріли
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