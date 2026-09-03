Мур "червоного" корпусу КНУ ім. Шевченка відреставрують у 2027р – проректор

Мур головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка буде відреставровано до зими 2027 року, повідомив проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Рожко.

"Цей мур – не просто огорожа, а історична пам’ятка національного значення, частина культурної спадщини Києва. У жовтні 2022 року він постраждав від ракетного удару. З червня цього року триває перший етап робіт – проєктна організація розроблює проєкт реставрації, потім – його погодження з Міністерством культури України. Плануємо завершити цей етап до листопада 2026 року", – написав Рожко в мережі Facebook.

За його словами, навесні 2027-го, коли настануть сприятливі погодні умови для реставраційних робіт, виш перейде безпосередньо до відбудови муру – із завершенням орієнтовно восени того ж року.

"Водночас нам вдалося встигнути до початку навчального року відремонтувати та зробити безпечним центральний вхід у головний корпус, який також постраждав унаслідок російського обстрілу 2022 року. Тривалий час він був частково перекритий через загрозу обвалення фрагментів фасаду та ризик травмування", – розповів проректор.

Він наголосив, що завдання – зберегти автентичність, відновити втрачені елементи і подбати, щоб комплекс історичних будівель КАНУ ще "довгі роки працював для наступних поколінь".

Як повідомлялося, світлина з видом на Київський національний університет ім. Тараса Шевченка автора Олександра Рижкова посіла друге місце у найбільшому у світі міжнародному фотоконкурсі пам’яток культурної спадщини "Wiki Loves Monuments" 2024 року.