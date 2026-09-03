Енергетики заживили всіх абонентів на Одещині після удару РФ 2 вересня, але вимушені обмежувати споживання

Енергетики заживили всіх споживачів в Одеській області, знеструмленим внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 2 вересня, але змушені застосовувати мережеві обмеження для уникнення перевантаження пошкодженого обладнання, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії в Телеграм-каналі, обмеження скасують одразу після завершення ремонтних робіт.

"Укренерго" зазначило, що на ранок четверга загалом по Україні через удари РФ є знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях.

Компанія вказує, що енергетики роблять все можливе для підключення споживачів.

Як повідомлялося, 2 вересня "ДТЕК Одеські електромережі" вдалося заживити 177 тис. абонентів із 350 тис., знеструмлених внаслідок масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних об’єктах енергетики Одеської області, завданого вночі.

У середу зранку міська рада Одеси повідомила про зупинення електротранспорту, пов’язане з атакою РФ на енергоінфраструктуру і, як наслідок, дефіцитом потужності.

Підприємство "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачання обласного центру й прилеглих населених пунктів Одеського району, також повідомляло про тимчасову відсутність водопостачання споживачів частини Пересипського району Одеси та окремих населених пунктів Одеського району через удари РФ.