Окупанти вдарили по цивільному авто в Запорізькій області, загинув чоловік

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок удару російських окупантів по автомобілю в селі Біленьке Запорізького району, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський дрон ударив по цивільній автівці у Біленькому. Загинув чоловік. Жінка дістала поранень", – написав Федоров у Телеграм у четвер вранці.

Біленьке розташоване на правому березі Дніпра неподалік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю на березі колишнього Каховського водосховища, по якому проходить лінія зіткнення Сил оборони з російськими окупаційними військами.