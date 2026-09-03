Сили безпілотних систем уразили за добу 1997 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1997 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС у телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно із повідомленням серед уражених цілей: 386 одиниць особового складу, з яких 164 – ліквідовано; 58 точок вильоту БпЛА; 14 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 117 одиниць автомобільної техніки; 12 артилерійських систем; 285 безпілотних літальних апаратів противника типу "Коптер", "Крило", "Шахед" та "Гербера"; 3 одиниці флоту.

"З початку вересня (01-02.09) підрозділами угруповання СБС уражено 3 873 цілей противника, з них 734 – особового складу противника", – повідомили СБС.