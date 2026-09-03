Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили безпілотних систем уразили за добу 1997 ворожих цілей

1 хв читати
Додати як джерело
Сили безпілотних систем уразили за добу 1997 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1997 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС у телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно із повідомленням серед уражених цілей: 386 одиниць особового складу, з яких 164 – ліквідовано; 58 точок вильоту БпЛА; 14 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 117 одиниць автомобільної техніки; 12 артилерійських систем; 285 безпілотних літальних апаратів противника типу "Коптер", "Крило", "Шахед" та "Гербера"; 3 одиниці флоту.

"З початку вересня (01-02.09) підрозділами угруповання СБС уражено 3 873 цілей противника, з них 734 – особового складу противника", – повідомили СБС.

#війна #сбс #цілі #ураження
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати
Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запрова…

Читати
Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України підтвердило заклик міністра Миколи Калашника до Генерального секретаря ICAO Хуана Ка…

Читати