Представник США при НАТО: РФ загрузла в Україні, її загроза для Альянсу найближчим часом є низькою

Загроза з боку Росії для НАТО у найближчій перспективі є низькою, оскільки російські війська не досягли прогресу на фронті в Україні, заявив представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

"Щодо того, що Росія зробить чи не зробить, то зараз вона загрузла в Україні. Вона не змогла – вона не може, як ви знаєте, досягти жодного прогресу на фронті там. Отже, її загроза для НАТО у найближчій перспективі є низькою", – сказав Вітакер.

Водночас він наголосив, що агресивні дії Росії, зокрема вторгнення в Україну та попередня анексія Криму, дають підстави вважати, що Москва може бути непередбачуваною і готовою вжити заходів проти країни-члена НАТО.

"Якщо вони це зроблять, то зіткнуться з дуже сильним і потужним альянсом, який щодня стає сильнішим завдяки лідерству президента Трампа та зобов'язанням щодо оборони, досягнутим у Гаазі в червні 2025 року", – заявив представник США при НАТО.

Джерело: https://youtu.be/O1Zkl94zVfY?si=THj7BSNR7P9vz35k