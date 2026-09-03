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ППО України збила 135 із 163 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 15 локаціях

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Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 135 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання на 15 локаціях та падіння уламків на чотирьох, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 цілей: 135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) противник атакував: 163 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Джерело: https://t.me/kpszsu/76051

#ппо #цілі #ліквідація
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