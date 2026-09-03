Міністр оборони Естонії заявив про відставку через проблеми із закупівлею снарядів для України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про відставку, взявши на себе політичну відповідальність через проблеми із закупівлею артилерійських снарядів для України, зокрема сплату €70 млн авансових платежів індійським компаніям, які раніше не продали жодного снаряда, повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR).

"Як міністр оборони, я, звичайно, маю визнати, що відповідаю за всю сферу, яка перебуває у віданні мого міністерства. Я візьму на себе цю відповідальність, а прем'єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони", – сказав Певкур.

У дописі в соціальних мережах, опублікованому одночасно з інтерв'ю для "Aktuaalne kaamera", Певкур зазначив, що критика Державного контрольного управління щодо діяльності Сил оборони та Центру оборонних інвестицій (RKIK) порушує питання політичної відповідальності.

"Тому я вважаю правильним сьогодні взяти на себе політичну відповідальність за весь сектор оборони та передати повноваження міністра оборони у зручний для прем'єр-міністра час", – написав він у Facebook.

Певкур наголосив, що ухвалювані ним рішення щодо зміцнення національної оборони були правильними: "Я роблю це з твердим усвідомленням того, що ми ухвалювали правильні рішення для зміцнення національної оборони. Естонія захищена краще, ніж будь-коли раніше".

У середу за інформацією видання стало відомо, що Естонія намагалася придбати артилерійські снаряди для України та загалом сплатила €70 млн авансових платежів індійським компаніям, які раніше не продали жодного снаряда.

Магнус-Вальдемар Саар, який на той час очолював Центр оборонних інвестицій, заявив, що жодні важливі рішення не ухвалювалися без схвалення керівництва Міністерства оборони. За його словами, крім Певкура, про ситуацію під час переговорів щодо першого контракту знав тодішній постійний секретар міністерства Кусті Салм, а новий постійний секретар Каймо Кууськ згодом також був поінформований.

Водночас Певкур пояснив, що міністр оборони не займається безпосередньо підготовкою контрактів та пошуком контрагентів.

"Міністр оборони не веде переговорів щодо контрактів; міністр оборони не рахує шкарпетки та боєприпаси. Міністр оборони ухвалює принципове рішення про підтримку України. Підготовча робота до переговорів щодо контрактів та пошук контрагентів – це відповідальність RKIK", – сказав він.

Прем'єр-міністр Крістен Міхал у вівторок скликав засідання уряду на четвер вранці, на якому попросить генерального аудитора надати огляд ситуації з відсутністю ясності щодо бухгалтерського обліку в оборонному секторі.

Міхал заявив, що не вважає міністра оборони особисто винним у сумнівних операціях в оборонному секторі, однак це не виключає можливості взяття політичної відповідальності. На його думку, Певкур міг би сам ухвалити рішення після засідання уряду в четвер.

Джерела: https://news.err.ee/1610126620/estonia-s-defense-minister-resigns-in-national-defense-procurement-scandal

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