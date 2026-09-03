Осінню "Книжкову країну" перенесли на весну через безпекові ризики – гендиректор ВДНГ

Осінній фестиваль "Книжкова країна. Загадкова", запланований на 17-20 вересня, перенесено на весну через безпекові ризики та необхідність зберегти фестиваль як сильну подію в майбутньому, повідомив генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін у дописі у Facebook.

За словами Мушкіна, рішення про перенесення ухвалили після того, як організатори повторно зважили всі обставини, зокрема безпеку людей, очікування десятків тисяч відвідувачів, можливість видавців і книгарень заробити кошти у складний для книжкової галузі період, а також відповідальність перед партнерами та командами.

Він наголосив, що під час ухвалення рішення також враховували репутацію фестивалю та можливість зберегти "Книжкову країну" сильною і продовжити її в майбутньому.

"Мені дуже шкода, що 17-20 вересня ми не зустрінемося на фестивалі. Але "Книжкова країна" – це більше, ніж чотириденна подія. Це книжки. Люди, які їх пишуть, видають, продають і читають. І спільнота, яка виросла навколо них", – написав генеральний директор "Експоцентру України".

Мушкін також звернувся до людей, які планували відвідати фестиваль у зазначені дні, із закликом підтримати книжкову галузь – придбати книжку або кілька книжок у книгарні чи онлайн.

"Підтримайте видавництво, книгарню, автора. Розкажіть про свою покупку друзям", – закликав він.

За його словами, таким чином 17-20 вересня все одно можуть залишитися днями, присвяченими книжкам.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DQdutE4V8/?mibextid=wwXIfr