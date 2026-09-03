У Бориспільському районі через ворожу атаку поранено чоловіка, пошкоджено складські приміщення

Чоловік отримав осколкові поранення внаслідок ворожої атаки на Бориспільський район Київської області, також зафіксовано пошкодження складських та інших об'єктів, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається", – написав Ткаченко ранком четверга у Телеграм.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

На місцях працюють усі оперативні служби. Наслідки атаки фіксують та уточнюють.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2794