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Події

У Бориспільському районі через ворожу атаку поранено чоловіка, пошкоджено складські приміщення

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Чоловік отримав осколкові поранення внаслідок ворожої атаки на Бориспільський район Київської області, також зафіксовано пошкодження складських та інших об'єктів, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається", – написав Ткаченко ранком четверга у Телеграм.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

На місцях працюють усі оперативні служби. Наслідки атаки фіксують та уточнюють.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2794

#наслідки #київська #атака #постраждалий
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