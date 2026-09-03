Окупанти за добу втратили 1320 осіб та 438 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1320 окупантів, 69 артсистем, одну бронемашину, 1875 БПЛА, а також 438 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.26 склали особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб, танків – 12 324 (+0) од, бойових броньованих машин – 25 264 (+1) од, а артилерійських систем – 49 085 (+69) од, РСЗВ – 2 085 (+5) од, засоби ППО – 1 600 (+2) од, літаків – 441 (+1) од, гелікоптерів – 355 (+1) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 476 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 496 021 (+1 875) од, крилаті ракети – 5 070 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435) од, спеціальна техніка – 4 628 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Bgiq9HNpf/