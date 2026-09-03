22-й пакет санкцій ЄС буде дуже руйнівним для економіки РФ – Сибіга

Під час неформального засідання глав МЗС країн ЄС у форматі "Гімніх" Україна та її партнери обговорили параметри 22-го пакета санкцій проти РФ, який, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, "буде дуже руйнівним" для російської економіки.

"Ми трішки відкоригуємо практику, коли були паузи між великими санкційними пакетами. До речі, ми теж проговорили сьогодні 22 пакет, який буде дуже руйнівним для російської економіки. І ми вже знаємо його параметри", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами міністра, під час зустрічі також обговорили необхідність не допускати тривалих пауз між запровадженням великих санкційних пакетів.

Він пояснив, що такий підхід має позбавити Росію можливості використовувати проміжки між санкційними рішеннями для адаптації до нових обмежень: "І ось в цьому проміжку часу, аби не давати Росії паузи для адаптації, ми маємо переважувати щоразу нові санкційні пакети".