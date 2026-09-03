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ОВА: На Миколаївщині за добу внаслідок атак пошкоджено 15 приватних будинків та 3 авто

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У Миколаївській області внаслідок атак ударними безпілотниками типу Shahed за минулу добу пошкоджено 15 приватних будинків, будівлю соціальної сфери та автомобілі, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Учора ворог атакував область ударними БЛА типу "Shahed". Внаслідок атак у місті Миколаєві пошкоджено 15 приватних будинків та три автомобілі", – наголосив очільник ОВА ранком четверга.

Також у Галицинівській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого закладу соціальної сфери, а в Куцурубській громаді – приватний будинок.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/3404

#наслідки #атака #миколаївська
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