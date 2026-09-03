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Події

Через нічну атаку в Одесі постраждали 17 людей, серед них троє дітей – МВА

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Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі постраждали 17 людей, зокрема троє дітей, усім надається необхідна медична допомога, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм уранці в четвер.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку, а також автомобілі. Наразі триває фіксація руйнувань.

"Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють комунальні та всі відповідні служби", – написав Лисак.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3174

#постраждалі #одеса #атаки
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