3 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 вересня відзначають День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса, День народження бюстгальтера.

День міста Шостка.

Сан-Марино святкує День Республіки.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; преподобного Теоктиста, спосника великого Євтимія.

День 1652 Російська агресія - Day 1652 Russian aggression

День відкриття унікальності ДНК

Цей день присвячений відкриттю унікальності ДНК, яке зробив британський генетик Алек Джеффріс 1984 року. Його відкриття дозволило використовувати ДНК для ідентифікації особи, що стало революційним кроком у генетиці та криміналістиці. Це відкриття дало можливість визначати батьківство, ідентифікувати злочинців, а також допомагати у виправленні судових помилок. Завдяки цьому відкриттю, генетична дактилоскопія стала важливим інструментом у багатьох сферах, включаючи медицину та історичні дослідження.

День народження бюстгальтера

Присвячений винаходу бюстгальтера, який зробила американка Мері Фелпс Джейкоб (відоміша як Карес Кросбі) 1914 року. Вона отримала патент на свій винахід, який складався з носових хустинок та кольорових стрічок. До цього часу жінки носили жорсткі корсети, але бюстгальтер став більш зручним і практичним варіантом.

У 1930-х роках Іда Розенталь разом зі своїм чоловіком започаткувала виробництво бюстгальтерів з чашечками різного розміру та еластичними бретельками. З часом конструкція бюстгальтера вдосконалювалася, і сьогодні ми маємо широкий вибір моделей та матеріалів.

День хмарочоса

Присвячене досягненням інженерії та архітектури, втіленим у величних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначають їхні горизонти та надають їм унікального вигляду.

Ідея святкування Дня хмарочоса пов’язана з народженням Луїса Генрі Саллівана, відомого американського архітектора, якого вважають батьком хмарочосів.

Перший сучасний хмарочос, Home Insurance Building, був побудований у Чикаго 1885 року і мав висоту понад 40 метрів.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Луїса Генрі Саллівена (1856–1924), американського архітектора, творця одного з перших хмарочосів і концепції органічної архітектури, одного з найвидатніших представників Чиказької школи архітектури;

130 років від дня народження Панаса Гордієнка (1896-1957), військового та громадського діяча, сотника Армії УНР, педагога, інженера-гідротехніка, борця за незалежність України у XX столітті;

110 років від дня народження Павла Глушаниці (Павло Тодосьович Гоминюк) (1916-невідомо), українського публіциста, громадського діяча, який заснував часописи "Український Прометей", "Наш вік", ініціював видання книги свідчень про комуністичний терор і голодомор 1932–1933 рр. в Україні "The Black Deeds of the Kremlin: A White book" ("Біла книга про чорні справи Кремля", у 2 т., Торонто, Детройт, 1953–1955), створив фонд у Торонто на підтримку українознавства (Канада);

75 років від дня народження Наталки (Наталії Іванівни) Поклад (1951), української письменниці, поетеси, перекладачки, педагогині, громадської діячки.

Ще цього дня:

1912 - У Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;

1914 - Добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;

1941 - У Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;

1953 - Набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

1973 - У Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;

1993 - У Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);

1999 -У Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі;

2005 - Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;

2014 - У селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок "Смерч" та фактично руйнують селище.

Церковне свято





День пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського

Антим жив у III столітті і був єпископом міста Нікомидія (нині Ізміт, Туреччина). Був висвячений на єпископа 293 року. Під час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана, коли переслідування християн були особливо жорстокими, Антим підтримував свою паству, закликаючи їх залишатися вірними Христу. Антим був відомий своєю мужністю і вірою. Коли його схопили, він не зрікся своєї віри і прийняв мученицьку смерть 302 року, будучи обезголовленим.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Михайло, Олексій, Петро, Роман, Сергій.

З прикмет цього дня:

Багато горобини на деревах віщує холодну та сніжну зиму. Хмари пливуть низько над землею — чекайте на погіршення погоди. Ясне та сонячне небо обіцяє гарний і теплий вересень. Червоне небо в сутінках — до різкого похолодання. Багато шишок на ялинках — зима буде м'якою.

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