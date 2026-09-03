Шмигаль: Ринок пального в Україні залишається контрольованим, запасів достатньо для поточного споживання

Ринок пального в Україні залишається контрольованим і збалансованим, наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби споживачів, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Станом на зараз ринок залишається контрольованим і збалансованим, наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби споживачів", – зазначив Шмигаль.

За його словами, ситуацію на ринку пального та готовність системи до роботи в умовах воєнних ризиків обговорили за участю Мінекономіки, Мінінфраструктури, Державної податкової та Державної митної служб, Антимонопольного комітету України та представників бізнесу.

Шмигаль зазначив, що для збереження керованості ситуації уряд запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання пального. Передбачається створення розгалуженої системи підземних сховищ і забезпечення належних умов для безпечного зберігання нафтопродуктів.

"Пріоритет – забезпечення безперебійного постачання дизельного пального насамперед для потреб оборони і критичної інфраструктури", – зазначив міністр.

Також продовжується робота над диверсифікацією маршрутів постачання пального, особливу увагу приділяють румунському напрямку. За підсумками нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Румунії Нікушором Даном були досягнуті домовленості щодо розширення логістичної спроможності залізничних та річкових шляхів через Румунію.

"Нарощуються запаси пального. Станом на початок вересня за даними Держмитслужби, ДПС та операторів ринку, достатньо запасів пального для забезпечення поточного рівня споживання. Ці кроки дозволили стабілізувати ситуацію на паливному ринку. Усі залучені продовжують тримати питання на контролі", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/13030