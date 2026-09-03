Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Данія вперше за останні роки направила призовників до Гренландії на тлі заяв Трампа про острів – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело

Данія направила до Гренландії першу групу призовників у межах розширеної програми військової підготовки, посилюючи присутність у стратегічно важливому арктичному регіоні на тлі неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про намір придбати острів, повідомляє Reuters.

Призовники увійшли до першої групи в межах нової розширеної програми військового призову Данії, мета якої – підготувати військовослужбовців до дій в одному з найбільш стратегічно важливих і складних регіонів королівства.

На тлі посилення уваги до Арктики Копенгаген пообіцяв виділити мільярди доларів на зміцнення оборони регіону. Міністр оборони Данії раніше визнав, що протягом років Арктика отримувала недостатнє фінансування.

Призовники беруть участь у військових навчаннях Arctic Endurance поблизу Кангерлуссуака. Під час навчань військовослужбовці відпрацьовують ведення бою та виживання в умовах екстремального холоду.

"Звичайно, ми є частиною ширшої картини стратегічної комунікації щодо Гренландії, але наша роль тут – просто продовжувати підготовку призовників, військовослужбовців і отримувати більше досвіду в проведенні навчань в арктичній місцевості та кліматі", – цитує слова командира роти агентство.

Джерело: https://www.reuters.com/world/denmark-sends-conscripts-greenland-arctic-tensions-grow-2026-09-02/

#данія #призовники #гренландія #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запрова…

Читати
Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України підтвердило заклик міністра Миколи Калашника до Генерального секретаря ICAO Хуана Ка…

Читати