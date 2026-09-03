Данія вперше за останні роки направила призовників до Гренландії на тлі заяв Трампа про острів – ЗМІ

Данія направила до Гренландії першу групу призовників у межах розширеної програми військової підготовки, посилюючи присутність у стратегічно важливому арктичному регіоні на тлі неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про намір придбати острів, повідомляє Reuters.

Призовники увійшли до першої групи в межах нової розширеної програми військового призову Данії, мета якої – підготувати військовослужбовців до дій в одному з найбільш стратегічно важливих і складних регіонів королівства.

На тлі посилення уваги до Арктики Копенгаген пообіцяв виділити мільярди доларів на зміцнення оборони регіону. Міністр оборони Данії раніше визнав, що протягом років Арктика отримувала недостатнє фінансування.

Призовники беруть участь у військових навчаннях Arctic Endurance поблизу Кангерлуссуака. Під час навчань військовослужбовці відпрацьовують ведення бою та виживання в умовах екстремального холоду.

"Звичайно, ми є частиною ширшої картини стратегічної комунікації щодо Гренландії, але наша роль тут – просто продовжувати підготовку призовників, військовослужбовців і отримувати більше досвіду в проведенні навчань в арктичній місцевості та кліматі", – цитує слова командира роти агентство.

Джерело: https://www.reuters.com/world/denmark-sends-conscripts-greenland-arctic-tensions-grow-2026-09-02/