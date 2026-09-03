У Німеччині в Аугсбурзі через вибух невідомого предмета постраждали двоє громадян України

Двоє громадян України – 17-річна дівчина та 18-річний юнак – зазнали легких травм унаслідок вибуху невідомого предмета, що стався вранці 2 вересня в Аугсбурзі (Німеччина), повідомило в середу офіційне представництво поліції Баварії.

За даними правоохоронців, близько 03:15 у районі Bahnhofstraße вибухнув наразі невідомий предмет. Внаслідок вибуху обидва потерпілих зазнали акустичної травми – травми від вибухової хвилі.

"У межах заходів навколо місця події близько 08:30 у тунелі вокзалу на головному вокзалі Аугсбурга було виявлено підозрілий предмет. У зв'язку з цим весь головний вокзал було перекрито, а рух потягів припинено. Із залученням собаки, навченого на пошук вибухових речовин, та спеціалістів Баварського земельного кримінального управління зрештою було встановлено, що предмет не становив небезпеки", – йдеться в повідомленні.

Поліція задіяла на місці значні сили та за підтримки спеціалістів Баварського земельного кримінального управління розпочала розслідування. Район навколо місця події перекрили на значній площі.

Джерело: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/107988/index.html