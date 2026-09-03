ICAO закликала держави посилити захист цивільної авіації від загроз у зонах конфліктів

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) закликала держави-члени посилити заходи із захисту цивільних повітряних суден від усіх ризиків, що виникають у зонах конфліктів, на тлі зростання загроз для цивільної авіації з боку сучасних військових технологій.

Як зазначає ICAO, серед таких загроз – далекобійні системи озброєння, безпілотні авіаційні системи (UAS), радіочастотні перешкоди глобальним навігаційним супутниковим системам та сучасні системи протиповітряної оборони.

"ICAO вкотре закликає всі держави-члени до посилення зобов'язань щодо захисту цивільних повітряних суден від усіх ризиків, що виникають у зонах конфліктів", – йдеться в повідомленні організації.

В ICAO зазначають, що фіксують підвищені ризики навмисного ураження цивільних повітряних суден або їхнього потрапляння під перехресний вогонь. Водночас здатність авіаційної галузі перенаправляти рейси та продовжувати роботу під час конфліктів не усуває фундаментальної загрози безпеці.

Як повідомлялося, Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO), що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами про те, що небо РФ стає повністю небезпечним, водночас Україна не загрожує цивільний авіації.

Він наголосив, що наслідки російської ескалації будуть у небі РФ, "яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну".

Джерело: https://www.icao.int/news/icao-statement-safety-and-security-international-civil-aviation