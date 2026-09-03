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На Хмельниччині через падіння уламків БпЛА загорілися складські приміщення на 200 кв. м

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У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків збитого ворожого ударного безпілотника загорілися складські приміщення одного з підприємств, площа пожежі становила 200 кв. м, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Неспокійна ніч на Хмельниччині. Ворог продовжує атакувати область ударними безпілотниками. Працюють сили ППО", – написав Тюрін у Телеграм у ніч на четвер.

За його словами, уламки ворожого БпЛА після його збиття впали на складські приміщення одного з підприємств області, внаслідок чого виникла пожежа площею 200 кв. м.

На місці працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пожежу локалізовано.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/11315

#хмельницька #пожежа #атака #склади
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