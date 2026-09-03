Сили оборони відбили з початку доби 178 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 178 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Агресор здійснив 71 авіаційний удар із застосуванням 243 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6548 дронів-камікадзе та здійснив 2083 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 24 та 21 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42098