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Події

Сили оборони відбили з початку доби 178 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 178 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Агресор здійснив 71 авіаційний удар із застосуванням 243 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6548 дронів-камікадзе та здійснив 2083 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 24 та 21 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42098

#війна #ворог #генштаб #атаки
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