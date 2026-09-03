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Події

В Одесі стало відомо про 8 постраждалих через удар РФ по багатоповерхівці

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Внаслідок ворожого удару по багатоповерховому будинку в Одесі постраждали восьмеро людей, усі відповідні служби працюють на місці події, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Стало відомо про 8 постраждалих у багатоповерхівці, по якій поцілив ворог", – написав Лисак у Телеграм-каналі в ніч на четвер.

За його словами, усі відповідні служби перебувають на місці. Постраждалим надається необхідна допомога.

Інших подробиць щодо стану постраждалих або наслідків удару очільник Одеської МВА наразі не повідомив.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3173

#постраждалі #одеса #атака
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